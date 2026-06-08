Gelen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Üçgöz köyü yakınlarında gerçekleşti. İbrahim Halil K. yönetimindeki 02 AEG 175 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü İbrahim Halil K. ile araçta bulunan Bedir K. ve Oruç K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE