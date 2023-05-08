Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı- Doğanşehir karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi.

Malatya yönüne ilerleyen ve arasıza yapınca park edilen 06 LUE 99 plakalı kamyona İbrahim Güner (67) idaresindeki 42 UA 567 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye erlerinin 1 saat süren çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde otomobildeki Niyazi Çetin (53) olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan sürücü İbrahim Güner, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Güner'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA