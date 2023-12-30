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Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolu 3. kilometresinde yeni yapılan TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ana yolun karşı tarafına geçmek isteyen Ahmet Piliç (19) yönetimindeki iş makinesi ile karşı yoldan gelen Engin Çınar (32) yönetimindeki 27 EZ 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Engin Çınar (32) ile otomobilde bulunana Aygün Çınar (24) ve Murat Çelebi (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA