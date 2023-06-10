Alınan bilgiye göre kaza, Kahta- Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

İddiaya gör, Mehmet Özen idaresindeki 02 KS 455 otomobil, plakası öğrenilemeyen Mesut Yılmaz idaresindeki traktör ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye erleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından araçtan çıkartılan Emine Özen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Mehmet Özen ise ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Özen'in sağlık durumu iyi olduğu belirlendi. Emine Özen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken traktör sürücüsü Mesut Yılmaz ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA