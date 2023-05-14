Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman gölbaşı ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre kazada, H.C., isimli 02AF640 plakalı hafriyat kamyonu ile B.D. isimli sürücünün idaresindeki 55AR577 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı Hazar petrol kavşağında çarpışması sonucunda otomobil içerisinde bulunan sürücü B.D. ile yolcu koltuğunda bulunan M.D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibinin ilk müdahelelerinin ardından Gölbaşı Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA