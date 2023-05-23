Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman- Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, A.B., idaresindeki 34 EB 2337 plakalı otomobil ile H.A., yönetimindeki 14 ET 449 plakalı hafif ticari araç Abuzer Gaffarı Kavşağında çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan M.S.Y., M.Ç., A.B., T.Ş., Z.A., A.A., T.Ş., Y.A., yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA