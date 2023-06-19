Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tetirli köyü yakınlarında meydana geldi.

Besni yönüne gelmekte olan Kemal Doğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yöne gitmekte olan Mehmet Arseven yönetimindeki 06 AF 0041 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücüler Kemal Doğan, Mehmet Arseven ve hafif ticari araçta buluna. Leyla Arseven ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Leyla Arseven (54), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arseven'in cenazesi otopsi için morga konuldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak : PHA