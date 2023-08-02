ÖSYM, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının güncellendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada sıralamaların güncellendiğini belirterek ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldığını belirten kurum, adayların nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebileceğini duyurdu.

Açıklamada, "Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.