Tahmini Okuma Süresi: dakika

Asrın felaketinden sonra iş yeri yıkılan, ağır hasarlı veya kiracı olduğu iş yerinde çalışma ve üretim yapma imkanı kalmayan orta ölçekli esnafın Sanayi Sitesi ihtiyacı oluştu. Üretim yapan atölyelerin bir arada ve koordineli çalışacağı site ihtiyacı, yapılan tüm başvurulara rağmen çözülemedi. Adıyaman'ın bir çok noktasına dağılmış üretici esnafı bir araya toplayacak site alanı ihtiyacı için başvurmadık kapı bırakmadıklarını ve fakat netice alamayarak ortada kaldıklarını belirten İnşaatçılar Odası Başkanı Hakan Yanar, "Hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnafa dokuz ayrı çarşıda işyerleri sunuldu ama bu süreçte daha önceden de sıkıntıda olan orta ölçekli üretim, tamirat imalat yapan esnaf yer bulamadı. Tüm ugraşımıza rağmen, yetkililer tarafından yardımcı olunmadı. Zaten yıllardır Adıyaman'da bu eksiklik vardı. Bu esnaf grubu şehirde, trafik, ses ve görüntü kirliliği yapıyordu. Malumunuz şehir yıkıldı, yıkılan bu binaların altında faaliyet gösteren esnaf ortada kaldı. Yaşanan bu olumsuz durum ile alakalı biz Adıyaman İnşaatçılar Odası olarak bir çalışma yaptık. Orta ölçekli üretici için yer tahsisi istedik, Devletimizin kurumlarının bize yardımcı olup sanayi alanları kurup, siteler oluşturmasını istedik ama bir türlü derdimize çare bulamadık. Kimse bize yardımcı olmadı. Yaşadığımız çaresizlik, içinde bulunduğumuz ağır durumla alakalı biz de bir dosya hazırladık ve bu dosyayı, bakanlara, vekillerimize, valimize, teknoloji bilim müdürüne ayrı ayrı takdim ettik. Netice alamayınca, yaşadığımız sorunları anlattığımız ve çözüm istediğimiz orta ölçekli üretici esnaf için yer tahsisi içerikli aynı dosyayı, MHP Adıyaman İl Başkanımız Sayın Ali Önat'a ilettik. MHP İl Başkanı Ali Önat, bu sorunun ciddi ve çok önemli olduğunu, Adıyaman ticaretinin lokomotifi olan küçük ve orta ölçekli üretim yapan işletmelerin sorununu çözmek noktasında elinden geleni yapacağını ve bizzat bu iş için Sayın Devlet Bahçeli'den randevu alıp durumu aktaracağını söyledi. Ali Önat, çok kısa süre içerisinde hemen harekete geçti ve 15 Kasım'da Cumhur İttifakı liderlerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'e dosyamızı bizzat teslim etti. Yaşadığımız tüm olumsuzluklar ve çaresizce ortada kalışımız, bir türlü derdimize çare olunamayışı bizi ümitsizliğe sevketmişken, Sayın Ali Önat'ın bu girişimi hepimizde yeni bir ümit ve heyecan oluşturdu. Tüm küçük ve orta ölçekli üreticilerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli'nin sorunumuzu çözeceğine inanıyor ve sonucu da heyecanla bekliyorum." dedi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, "Deprem yaşanmadan önce de kentin farklı noktalarına dağılmış görüntüsüyle hem sorun yaşayan, hem de şehir içinde üretim yapıldığı için iyi bir görüntü vermeyen orta ölçekli üretici esnafımızın, deprem sonrası yaşadıkları çaresizliği İnşaatçılar Odası Başkanımız Sayın Hakan Yanar'dan dinleyerek öğrendikten sonra hemen harekete geçerek konuyu liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye taşıdım. Biz vatandaşımızın derdine, esnafımızın sorunlarına çare bulmak için bu koltuklarda oturuyoruz. Bu kadar çok sayıda esnaf mağdurken, bir dakika sonrası dahi geçtir diyerek, derhal Genel Başkanımızdan randevu alıp, dosyayı elden teslim ettim ve yaşanan tüm olumsuzlukları da aktardım. İnşallah orta ölçekli bu üretici esnafımızın çaresi olacağız. Bir arada çalışabilecekleri, kentin içerisindeki kötü görüntüyü de sonlandıracak Küçük ve Orta Ölçekli Üretici Sitesi için yer tahsisi meselesini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA