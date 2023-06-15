Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin bilişsel becerilerini geliştirmek ve stratejik düşünme yeteneklerini artırmak amacıyla hey ay bir okullarda zeka oyunları etkinliği düzenlenecek.

Proje kapsamında her ay bir okulda zeka oyunları öğrencilere tanıtılacak ve onlara eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunulacak.

Zeka oyunları, çocukların analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması gibi önemli becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda öğrencilerin sosyal etkileşimlerini artırarak iletişim yeteneklerinin de güçlendirecek.

Vali Özbilgin İlkokulunda düzenlenen etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, projeyle ilgili değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"Proje kapsamında her ay, farklı bir okulda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize zeka oyunları tanıtılacak. Mantık oyunları, bulmacalar ve strateji oyunları gibi çeşitli oyunlar seçilecek ve öğretmenler, öğrencilere oyunların kurallarını ve nasıl oynanacağını aktaracak.

Bu sayede öğrenciler, eğlenerek öğrenecek ve aynı zamanda zihinsel becerilerini geliştirme imkanı bulacaklar. Yine proje kapsamında öğrenciler arasında turnuvalar ve yarışmalar gerçekleştirilerek öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurması da teşvik edilecek. Projenin etkinliği ve ilerleyişi sürekli olarak değerlendirilecek ve geribildirimler alınacak. Hem öğretmenler hem de öğrenciler, zeka oyunlarının tanıtımına ilişkin düşüncelerini paylaşacak ve gelecek aylarda yapılacak etkinliklerin iyileştirilmesine katkıda bulunacaklar. Bu sayede proje sürekli olarak geliştirilecek ve öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek şekilde adapte edilecek. Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında başta Proje Koordinatörü Fatih Kuzu olmak üzere tüm eğitimcilerimize teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim."



Kaynak : PHA