Bunlar da ilginizi çekebilir

Başvuruların 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacağı duyurulurken, atamaların ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirileceği bildirildi. Değiştirme işlemlerine ilişkin duyurunun detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.