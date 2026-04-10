Adıyaman'da Polis Haftası kapsamında ilkokul öğrencileri, emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek hem polislerin haftasını kutladı hem de görev başındaki ailelerine sürpriz yaptı.

Adıyaman Özel İdare İlkokulu öğrencileri, 6-10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Adıyaman Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek emniyet teşkilatının haftasını kutladı. Ziyarette öğrenciler, polislik mesleğine dair bilgi alırken emniyet personeliyle bir araya geldi.

Emniyet lojmanlarına yakın bölgede ikamet eden ve anne ya da babası polis olan öğrenciler ise görev başındaki ailelerine sürpriz yaparak karanfil takdim etti. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, emniyet mensuplarına teşekkür ederek Polis Haftası'nı kutladı.

Okul idaresi, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet personeline teşekkür etti.