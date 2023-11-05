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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Proje Okulu, 6. Sınıf öğrencilerinden oluşan 30 öğrenci, Perre Antik Kentte oluşturulan açmalarda arkeolojik kazı yapma fırsatı buldular.

Rehber öğretmenler eşliğinde sahaya gelen öğrenciler, Perre Antik Kentte oluşturulan açmalarda arkeolojik kazı yaparak uygulamalı eğitim imkanı buldular.

Öğrencilerin yaşayarak öğrenmesinden mutlu olduklarını ve Perre Antik Kentte oluşturulan açmalarda arkeolojik kazı çalışmaları ile kentin tarihi ve kültürünü daha yakından tanıma fırsatı yakaladıklarını belirten Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse," Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 6'ıncı sınıf öğrencilerimize rehber öğretmenleri eşliğinde Perre Antik Kentte oluşturduğumuz açmalarda arkeolojik kazı yapma imkanı sunduk. Öğrencilerimizin, şehrimizin tarihini ve kültürünü daha yakından tanımalarını önemsiyoruz. Öğrencilerimiz için bu tür tarihi ve kültürel varlıklarımızın bulunduğu alanlarda özel olarak oluşturulan açmalarda daha verimli bir şekilde uygulamalı olarak tarihi ve kültürel dokumuzun zenginliğine tanıklık etmelerini sağlamayı bir görev olarak görüyoruz. Bulunduğumuz nekropoal alanı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük Nekropol alanıdır. Burada yazıtlar, kaya mezarları, işlikler, sarnıçların yanında birçok tarihi ve kültürel objeye rastlamak mümkündür. Öğrencilerimizin tarih ile iç içe olmaları öğrenme kapasitelerini arttıracaktır. Bu çalışma ile Perre Antik Kentinde, tüm okullarımız ve öğrencilerimiz için tarihi ve kültürel dokumuza ilişkin uygulamalı eğitimlerle katkı sunmayı hedefliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA