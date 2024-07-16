Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altınşehir Mahallesi'ndeki üniversite bölgesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların hızla ilerlediği bölgeyi ziyaret eden Başkan Tutdere, "Fen İşleri ekibimiz şu anda Üniversitenin bulunduğu bölgede asfalt serim işleri yapıyor. Biz, bir şehrin kalkınması ve yeniden dirilmesi için üniversitelerin ne kadar önemli kurumlar olduğunun farkındayız. Bu nedenle, üniversitemizin bulunduğu alanlardaki yollarımızın standartlarını yükseltip yol çalışmalarımıza hız verdik," dedi.

"Şehrimize gelen üniversite öğrencilerimize iyi bir ev sahipliği yapmak istiyoruz"

Üniversiteyi kazanan gençlerin Adıyaman'a geldiklerinde hiçbir sorunla karşılaşmamaları için çalışmalarını hızlandırdıklarının altını çizen Başkan Tutdere, "Bir şehrin gelişiminde üniversitelerin rolü büyüktür. Bu nedenle, üniversitemizin çevresindeki yolların ve altyapının en yüksek standartlara sahip olması gerektiğini biliyoruz. Adıyaman Üniversitesi'ne gelecek öğrencilerimizin, modern ve sorunsuz bir altyapıyla karşılaşması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu anlayışla, şehrimize gelecek misafir öğrencilerimize iyi bir ev sahipliği yapmak adına, Üniversite Bölgesindeki yollarımızı Adıyaman Belediyesi olarak düzeltiyor ve asfalt serim işlemlerini yapıyoruz." diye konuştu.

"Kısa süre içinde yaralarımızı saracağız"

Adıyaman’da depremin izlerini silmek için yoğun mesaiyle çalışan ekiplere teşekkür eden Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz. Şehrimizi, hak ettiği yere taşımak için tüm ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Adıyaman kısa süre içinde yaralarını saracak ve düştüğü yerden kalkacak. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar; işimizin başındayız. Tüm arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.



Kaynak : PHA