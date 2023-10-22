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Federal yetkililer, "işini ne kadar sevdiğiyle övünen" bir kadın NYPD memurunun, görev başındayken fentanil ve eroin de dahil olmak üzere büyük miktarlarda uyuşturucu sattığı iddiasıyla bu hafta tutuklandığını açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Grace Rose Baez ve 42 yaşındaki Cesar Martinez'in 9 Ekim ve 19 Ekim tarihleri arasında federal bir muhbire uyuşturucu satmaya çalıştıklarını aktarıldı.

Baez'in muhbire Mentos şeker kabı içinde "en kaliteli" fentanil olduğunu söylediği bir numune verdiği belirtildi. Ardından Baez'in, muhbire 30 bin dolar karşılığında bir kilo eroin ve 800 gram fentanil satabileceğini ve fiyatın uyuşturucunun saflığına göre daha sonra görüşebileceğini söylediği de ifade edildi.

2012'den beri polis olan Baez'in muhbirle birden fazla kez görüştüğü de ortaya çıktı. Ayrıca Baez'in görüşmeleri düzenleyip "kilogram miktarlarında uyuşturucu" satmak için fiyat pazarlığı yaparken bir NYPD tesisinde masa başı görevinde çalıştığı da iddia edildi.

Son olarak 19 Ekim'de muhbirle buluşan Baez, bin 400 gram eroin ve 640 manzana etiketli 640 gram fentanil de dahil olmak üzere "şüpheli uyuşturucu içeren" paketleri teslim ettikten sonra yapılan operaysonla tutuklandı. Baez'in tutuklanmasının ardından Yonkers'taki bir eve de opeasyon düzenlerken daireden dışarı atılmış bir şüpheli uyuşturucu paketi içeride ise bir kilogramlık pres makinesinin yanı sıra Martinez'in dışarıya atmaya çalıştığı iddia edilen başka uyuşturucular da bulundu.

NYPD'nin, daha önce görevi kötüye kullanmakla suçlanmasının ardından Baez'i 2020'de geçici olarak görevlendirdiği de ortaya çıktı.

Tutuklanmasının ardından ücretsiz olarak açığa alınan Baez ve 37 yaşındaki Martinez onlarca yıl hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya.

Baez, 2020 yılında Instagram'da yaptığı bir paylaşımda polislikle ilgili şunları yazmıştı: "Yapmayı sevdiğim bir kariyer seçtiğim için asla özür dilemeyeceğim" yazıyor. "Grupta her zaman bir ya da iki tane kötü vardır, ama bu ben değilim..."

Polis Komiseri Edward Caban, suçlamaların doğru olması durumunda Baez'in "giydiği kalkanı lekelediğini" ifade ederek "Bu suçlamalar son derece rahatsız edici çünkü NYPD'de yolsuzluğa yer yok" dedi.