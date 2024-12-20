İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında; Halk Sağlığı Hizmetleri toplantı salonunda gerçekleştirilen 'Normal Doğum Eylem Planı' değerlendirme toplantısına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Kaplan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Tepe, Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman Küçükkelepçe, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Sağlık, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ramazan Çatan, Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Rukiye Ekinci Ünlü, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Şube Müdürü Tülay Altuğ, Toplum Sağlığı Birimi Şube Müdürü Mehmet Yetiş, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Furkan Bakırhan, Aile Hekimliği Birimi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Sultan İlay Tuncer ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Biriminde Ebe Güneş Karatepe katıldı.

Toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. H. Mustafa Kutlu’nun sunumuyla "Normal Doğum Eylem Planı" ile Adıyaman ve ilçelerin sağlık tesislerinde gerçekleşen normal doğum, primer sezaryen ve toplam sezaryen oranları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilip; tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşviki konusunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan faaliyetler ele alındı.

Toplantıda sonunda değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürümüz Prof.Dr. Mehmet Şirik, Normal doğumun teşviki ve sezaryen oranlarının azaltılmasının yalnızca anne ve bebek sağlığını korumakla kalmayıp toplumun uzun vadeli sağlık hedeflerini de doğrudan etkileyen bir konu olduğunu ve daha kapsamlı bir perspektiften ele almak zorunda olduklarını belirterek ayrıca 'Normal Doğum Eylem Planı’nın bir sağlık politikası olmanın ötesinde geleceğe yatırım niteliği taşıdığını söyledi.



Kaynak : PHA