Alınan bilgiye göre kaza, 20 Temmuz günü Ankara-Kayseri karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir yakının düğünü için gittiği Ankara'dan dönen Mitat Songur, direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu emniyet şeridi içerisinde ark halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Songur, hayatını kaybetti.

Kazadan sonra kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Mitat Songur’un annesi Nimet Songur (70), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaynak : PHA