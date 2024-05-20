Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali, bu yıl 41. kez New York'ta büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli de etkinliğe katılarak ABDPost takipçileri için kameralara aldı.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapılan etkinlikte, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilcisi Mehmet Dânâ, Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekci ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra birçok Türk sivil toplum örgütü lideri, üyesi ve Türk Amerikan toplumu yer aldı.

NY Cumhuriyet Okulu bando takımı ile birlikte yürüyüşe katılırken, Maarif Okulu ve NY Atatürk Okulu da öğrencileri ile birlikte yürüyüşe katılanlar arasındaydı.

NYPD’DE GÖREV YAPAN TÜRK POLİSLERDEN YOĞUN KATILIM!

Bu yılki festivalde dikkat çeken bir diğer unsur da New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) görev yapan Türk polislerin yoğun katılımı oldu. Önceki festivallerde en fazla 5 Türk polis yer alabilirken, bu yıl tam 50 NYPD'de çalışan Türk polis yürüyüşe katıldı. Türk polislerin bu yoğun katılımı, Türk-Amerikan toplumunun gurur kaynağı oldu. Etkinliğe NYPD bandosu da eşlik etti.

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'ne Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinin USA dernekleri de büyük ilgi gösterdi. Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerin ABD'deki taraftar dernekleri, kulüp bayrakları ve formalarıyla yürüyüşe katılarak etkinliğe renk kattı. Taraftar grupları, coşkulu tezahüratları ve enerjileriyle Madison Caddesi'ni adeta bir stadyuma dönüştürerek, Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğini sergiledi.

COŞKULU KATILIM VE GÖSTERİLER

New York ve çevre eyaletlerden gelen Türk Amerikan toplumu, KKTC, Azerbaycan ve Türk dünyasından katılımcılarla birlikte Madison Caddesi'nde buluşarak, yürüyüşe katılan protokolü selamladı. Madison 38. Sokak'tan başlayan yürüyüş, Madison Square Parkı'na kurulan konser alanındaki kutlamalarla devam etti. Misafirler, Türk sanatçıların ve folklor ekiplerinin performanslarıyla coşkulu anlar yaşadı.

“AMERİKALI TÜRKLERİN MİLLİ BAYRAMI”

Yürüyüş, Madison Square Parkı'na kurulan konser alanındaki kutlamalarla devam etti. Konser alanında konuşma yapan TADF Başkanı Gülay Aydemir, “Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak amacımız, Amerika genelindeki Türk halkımızı bir araya getirerek zengin kültürel mirasımızı korumak, paylaşmak ve daha yüksek seviyelere taşımaktır.” dedi.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ise Türk Günü Festivali'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için Samsun'a çıkışının yıl dönümünde kutlanmasının anlamına dikkat çekerek, Türk-Amerikan toplumunun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Özgür, "Amerikalı Türklerin adeta milli bayramı haline gelen Türk Günü Yürüyüşünü gururla ve heyecanla gerçekleştirdiğiniz için sizleri yürekten kutluyorum”dedi.

COŞKU DOLU PERFORMANSLAR

Festivalde Rafet El Roman, Pınar Ayhan, Güliz Ayla, Serkan Çağrı, İsmail Özkan, Anadolu Ateşi ve Mehteran Takımı birbirinden güzel performanslara imza attı. Anadolu Ateşi'nin sergilediği halk dansları büyük beğeni topladı.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve yıllar önce Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Pınar Ayhan da sahne aldıkları festivaldeki performanslarıyla büyük alkış topladı.

Katılımcılar Türk mutfağının çeşitli lezzetlerinden tatma şansı da buldu. Festivalde Leader. Meat ve Basil Grocery’nin de standları bulunuyordu.

Türk Günü Yürüyüşü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk-Amerikan toplumunu bir araya getirerek coşkulu bir festival yaşattı.