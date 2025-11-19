İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aralık 2024'ten bu yana İsrail'in kontrolünde bulunan Suriye'deki tampon bölgeye ziyarette bulundu. Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Şin Bet Başkanı David Zini eşlik etti.

Ziyaret, İsrail ile Suriye arasında yürütülen güvenlik müzakerelerinin çıkmaza girdiği yönündeki haberlerin ardından gerçekleşti. İsrail yönetimi, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon) çekilmeyeceğini daha önce açıklamıştı.

'Askerlerimizle Gurur Duyuyoruz'

Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Bugün Suriye'deki tampon bölgeyi ziyaret ettim, operasyonel brifing aldım ve İsrail'i kahramanca koruyan askerlerimizle bir araya geldim. Onlarla gurur duyuyoruz' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE