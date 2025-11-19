İsrail, Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldelerinde Hizbullah'a ait hedefleri bombalamaya başladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların planlı noktalar üzerinde gerçekleştirileceğini ve operasyonla ilgili haritaların kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları Deyr Kifa ve Şuhur beldelerini hedef aldı. Lübnan yetkilileri ise henüz saldırıya dair resmi bir açıklama yapmadı ve can kaybıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Bu saldırılar, İsrail'in bir gün önce Sayda'daki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 13 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından geldi.

Öte yandan İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği bazı tepelerde hala askeri kontrolü elinde bulunduruyor.

Ateşkese Rağmen İhlaller Sürüyor

Ekim 2023'te başlayan Lübnan operasyonları, Eylül 2024'te geniş çaplı bir çatışmaya dönüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı. Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği, ihlallerde çok sayıda sivilin zarar gördüğü aktarılmıştı.

