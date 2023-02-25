Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından afet bölgesi için tüm imkânlarını seferber etti. Afet bölgesine temel ihtiyaç ve gıda maddesi yüklü 2500'e yakın tır sevk eden MÜSİAD, aşevi, mobil mutfak, konteyner kent ve sahra hastanesi çalışmalarıyla bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

MÜSİAD'ın afet bölgesindeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, depremin ilk anından itibaren kurulan MÜSİAD Kriz Masası ile bölgedeki ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması için yurt içi ve yurt dışı şubelerin koordine edildiği ve süratle bölgeye intikal edildiğini belirtti.

MÜSİAD üyeleri ve gönüllülerinin AFAD koordinasyonunda bölgedeki çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Başkan Asmalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Depremin yaşandığı ilk andan itibaren yurt içi ve yurt dışı şubelerimiz ve tüm birimlerimiz ile afet bölgesi için seferber olduk. MÜSİAD Kriz Masası da daha ilk günden çalışmalarına başladı. Bu süreçte afetten etkilenen illerimizi, diğer bölgelerdeki şubelerimizle eşleştirerek kurduğumuz lojistik ağ ile afet bölgesindeki illerimiz için bir koridor açtık. Depremin ikinci günü Kahramanmaraş'a hareket ederek, bölgedeki şube başkanlarımız ve üyelerimiz ile acil ihtiyaçların belirlenmesi noktasında koordinasyon grubu oluşturduk. Kısa sürede yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımızı harekete geçirerek, birçok noktaya tırlarla yardım ulaştırmaya başladık. AFAD koordinasyonunda, gönüllülerimiz arama kurtarma çalışmaları dahil olmak üzere birçok alanda sahada aktif rol aldı. Mimar Mühendisler Grubu ile iş birliği yaparak, gönüllü olarak hasar tespit çalışmalarına katılmak isteyen mühendisleri organize ettik ve bu maksatla bölgeye gönüllü 150’ye yakın inşaat mühendisi gönderdik. Geçtiğimiz hafta Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya ve Gaziantep'i ziyaret ederek bölgedeki çalışmalarımızı yerinde inceledik."

MÜSİAD, Adıyaman'da da konteyner kent kurmak için harekete geçti

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kahramanmaraş'ta açılan MÜSİAD Aşevi, Hatay'da kurulum çalışmaları devam eden sahra hastanesi, Kahramanmaraş Elbistan'da inşası devam eden konteyner kent ve bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşırken, Adıyaman'da da depremden etkilenen vatandaşlar için konteyner kent kurmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Başkan Asmalı değerlendirmesini şu ifadelerle sürdürdü:

"Kahramanmaraş'ta kurduğumuz 750 m2’lik etkinlik çadırda MÜSİAD Aşevi, günlük 5000 kişiye 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor. Buna ilaveten üyelerimizin katkılarıyla kurulan aşevleri ve mobil mutfaklar afetten etkilenen illerimizde hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı destekleriyle Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda MÜSİAD Paris ve MÜSİAD Karlsruhe üyelerimizin katkıları ile Hatay Defne'de bir sahra hastanesi kuruyoruz. Buranın da altyapısı tamamlandı. İnşallah kısa sürede hizmete girecek. Kahramanmaraş Elbistan'da üyelerimizin destekleri ile 8000 kişi kapasiteli 2000 adetten oluşan konteyner kent çalışmalarına başladık. Buradaki altyapı çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor. Eş zamanlı olarak konteynerlerimiz de sahaya gelmeye başladı. İnşallah kısa sürede depremden etkilenen vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Bunun yanında Adıyaman’da da üyelerimizin destekleri ile konteyner kent kurmak için çalışmalara başladık. Yurt içi ve yurt dışından üyelerimizin destekleri ile ilk günden bu yana afet bölgesine 2500'e yakın tır sevk ettik. Bölgedeki temel ihtiyaç maddeleri, hijyen maddeleri, gıda, su, jeneratör, hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve daha birçok ihtiyacı süratle bölgeye taşıdık ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa vadeli faaliyetlerimiz yanında, bölgeye yönelik uzun vadeli çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Arama kurtarma çalışmalarına da destek veren MÜSİAD, bölgede acil sağlık ve psikolojik destek hizmetine devam ediyor

Öte yandan MÜSİAD'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilere göre depremin ilk anından itibaren harekete geçen MÜSİAD gönüllüleri, Hatay'da oluşturduğu gönüllü ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarına destek sağladı. Bölgede kurulan ve 26 timden oluşan arama kurtarma ekibi 300'e yakın hayat kurtarırken, çalışmalarına aralıksız devam etti. MÜSİAD'ın sosyal medya hesaplarında yer verilen bilgileri göre ayrıca, MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışı şubeleri yönlendirmeleri ile çok sayıda doktor ve sağlıkçı da depremin ilk anından itibaren afet bölgesine gelerek Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarına başladı. Bölgedeki faaliyetlerini sürdüren MÜSİAD üyeleri ve gönüllüleri, acil sağlık hizmetleri, sosyo-psikolojik destek çalışmaları ve temel ihtiyaçlara yönelik yardımlarına devam ediyor.