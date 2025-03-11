Programa, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Emniyet Müdürü Alper Uzman, Jandarma Komutanı Hikmet Uz, Baro Başkanı Bilal Doğan, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ve çok sayıda iş insanı ile STK temsilcisi katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın da yer aldığı iftar programına MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Kurt ev sahipliği yaptı. Kur'an-ı Kerim Tileveti, Ezan Okunması ve İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun duası ile başlayan iftar programı, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, kent ekonomisine katkı sağlayan iş insanları ve yatırımcılar ile dayanışma vurgusu yapıldığı anlamlı bir gece oldu.

Yetimlerle Dayanışma Vurgusu

MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Kurt, programın özel bir anlam taşıdığını belirterek, yetim çocuklarla iftar yapmanın kendileri için büyük bir manevi değer taşıdığını ifade etti. Kurt, şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yetim ile iftar programımıza göstermiş oldukları ilgi ve samimi katılımlarından dolayı Sayın Valimize ve misafirlerimize teşekkür ederiz. Birlik ve beraberlik içinde geçirdiğimiz bu güzel akşamda yetim abilerimizle bir arada olduk."

Vali Varol: "Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun"

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yaparak birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Vali Varol, şu ifadeleri kullandı:

"Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Ramazan ayının Adıyaman'ımıza, ülkemize ve gönül coğrafyamıza huzur, barış ve selamet getirmesini temenni ediyorum. Bizleri bu güzel iftar sofrasında kıymetli iş insanlarımızla buluşturan MÜSİAD’a teşekkür ediyorum."

Vali Varol, Adıyaman’ın ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan iş insanlarına da teşekkür ederek, şunları ekledi:

"Adıyaman’ımıza değer katan, kentimizin istihdamına ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, mübarek Ramazan aylarını tebrik ediyorum."

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: "Birlik İçinde Daha Güçlü Yarınlara"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da programda yaptığı konuşmada Ramazan ayının bir arınma ve dayanışma dönemi olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ramazan-ı Şerif’in mübarek iftar sofrasında, MÜSİAD Adıyaman Şubemiz ev sahipliğinde Adıyaman’daki üyelerimiz ve iş dünyamızın temsilcileri ile bir araya geldik. Ramazan; ruhumuzu arındırmanın, kalplerimizi yumuşatmanın, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirmenin adıdır. Bizler de bu anlayışla, ticarette, üretimde ve sosyal hayatta birbirimize destek olmalı, bir ve beraber ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımalıyız."

Asmalı, iftar organizasyonuna ev sahipliği yapan MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Kurt’a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

İş Dünyasının Dayanışması Ön Plandaydı

İftar programı, Adıyaman’ın ekonomik kalkınması, yatırım fırsatları ve iş dünyasının beklentileri üzerine yapılan değerlendirmelerle devam etti. Programa katılan iş insanları, Adıyaman’ın ekonomik büyümesine yönelik yatırımlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA