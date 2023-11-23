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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimi için belediye başkanı aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti’den Kâhta Belediye Başkanı aday adayı olan iş insanı ve Kahta02 Spor Kulübü eski başkanı Musa Yıldırım, AK Parti Kâhta ilçe başkanlığına yaptığı aday adaylığı başvurusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İş insanı ve Kâhta AK Parti Belediye Başkan aday adayı Musa Yıldırım açıklamasında, “İlçemiz Kâhta’nın mevcut potansiyelini açığa çıkarmak, yeni atılım, yatırım ve istihdam alanları oluşturup ekonomik olarak canlandırmak, imar ve alt yapı sorunlarının çözüleceği, sosyo-kültürel mekânların inşa edildiği, gençlerin, kadınların ve engelli bireylerin aktif bir şekilde yerel yönetimlerde temsil edildiği bir belediyecilik için bilgimle, tecrübemle ve ekibimle ilçemize katkım olacağını düşündüğüm için Ak Parti’den Kâhta Belediye Başkanlığına talip olduğumu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum." dedi.

Musa Yıldırım açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Ülkemizin en güzel coğrafyasına, tarihi mekânlarına ve kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ilçemiz Kâhta, yerel yönetimde adaletli, liyakatli ve vizyoner yöneticilerin çalışmalarıyla hak ettiği seviyeye geleceğine inanıyorum.

Kâhta’mızın sorunlarını biliyoruz, yeni projeler geliştirip, ilçemiz için kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız. Kâhta’mızın ihtiyaçlarını gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemlerle; şehir planlamayı, altyapı ve ulaşımı, kentsel dönüşüm projelerini, benzersiz şehirler hedefimizi, yeni nesil sosyal belediyecilik anlayışımızı, tasarruf ve şeffaflıkla, liyakatli kadrolarla, ortak akılla ve halkımızla birlikte yöneterek Allah'ın izniyle Kahtamızı hep beraber yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Ak Parti’den aday adayı olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Rabbim bizleri sizlere mahcup etmesin. “Vakit Kâhta’mız için icraat vakti" şiarıyla sizleri Allaha emanet ediyorum."

Kaynak : PHA