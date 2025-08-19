Soruşturmaya gerekçe gösterilen ifadeler



Gezen’in Arslan ile yaptığı “Bizim Ev” adlı programda söylediği “Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu’da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır” sözleri soruşturmaya dayanak yapıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi



Gezen, Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifadesini verdi. İfade sırasında kadınların toplumdaki rolüne dikkat çektiğini belirten Gezen, şunları söyledi:



“Hz. Muhammed peygamberimizin sözü vardır, Cennet annelerin ayakları altındadır. Toplumumuzda kadın hep öteleniyor. Kadınların daha faal, daha üretken olmasını istiyorum. Meclis’te en az 250 kadın milletvekili olmalı. Bu cümlelerimle de kadınların toplumdaki yerine dikkat çektim.”

Kaynak : PHA