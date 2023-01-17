Kahta’da her yıl düzenli bir şekilde sonbahar aylarında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan kömür yardımı Ocak ayında olmamıza rağmen halen dağıtım yapılmadı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk,"Artık mağdur olan vatandaşlarımıza verecek cevap bulamıyoruz"dedi.

Kömür yardımı alamayan vatandaşların büyük bir mağduriyet içinde olduklarını ifade eden Muhtar Türk; "Bugün 17 Ocak 2023 ve hemen hemen kış mevsimini yarıladık. Kömürde ne ses var ne seda. Kömür hak sahiplerine kömürleri ne zaman teslim edilecek. Mağdur ailelerimiz her gün gerek telefonla arayarak ve gerekse muhtarlığa gelerek kömürlerini soruyorlar. Biz de artık kömür hak sahiplerine ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Kömür ne zaman gelecek? Bu konuyla ilgili mağdur olan ailelerimiz bir endişe içindeler. Konuyla ilgili devlet büyüklerimize ve siyasetçilerimize sesleniyorum. Çoğu il ve ilçelerde yazın kömür dağıtımı yapıldı. Şayet kömür hak sahiplerine kömür verilecekse sizlerden ricam bu işi biraz hızlandırmanız. Kömür gelmeyecekse de kömür hak sahiplerine kömür gelmeyecek diyelim, onları da ona göre bilgilendirelim. Çünkü diyorlar ki muhtarım biz kış hazırlığımızı yaparken 1 ton odun aldık, 1 ton da kömürümüz gelir hesabını yaptık. Bize yetiyordu ama kömür gelmedi, 1 ton odunumuz da bitti. Şimdi ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz"dedi.

