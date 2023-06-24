Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası Adıyaman'da AFAD koordinatör valisi olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i Kayseri'de valilik makamında ziyaret eden muhtarlar Vali Çiçek ile bir süre sohbet edip, Adıyaman'da yaşanan bazı sorunları illettiler.

Ziyarette açıklamada bulunan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş; "6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem sonrası Adıyaman'da koordinatör Vali olarak Görev yapan Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek görev süresi boyunca Adıyaman için elinden geleni yaptı. Biz muhtarlarla sürekli bir araya gelerek mahallelerimizde yaşanan sorunları, muhtarlarımızın taleplerini dinledi. Koordinatör valimiz kısa sürede gönlümüzde ayrı bir yer edindi. Bu vesileyle Adıyaman Muhtarlar Federasyonu üyelerimizle birlikte Kayseri'de bir araya gelerek Adıyaman'ımız için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Adıyaman halkı adına teşekkür plaketi takdim ettik. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan Kayseri valimiz sayın Gökmen Çiçek'e şahsım, yönetim kurulum ve Adıyamanlı hemşehrilerimiz adana teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sonrası Adıyaman ilimizde koordinatör vali olarak görev yaptım. Görev süremiz boyunca muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olduk. Mahallelerde yaşanan sorunları, yapılması gerekenleri bizzat kendilerinden dinledik. Görev süresi boyunca muhtarlarımızla aramızda güzel diyaloglar yaşandı. Bugünde Kayseri'de bizleri ziyaret ettiler. Adıyaman çiğköftesi ikram ettiler. Nezaket ziyaretinden dolayı Adıyaman Muhtarlar Federasyonu başkanımız Abdulkadir Geylani Taş'a, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Adıyaman Muhtarlar Federasyonu başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür plaketi takdim etti.



Kaynak : PHA