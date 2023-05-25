Alınan bilgiye göre olay, dün Onur Mahallesi'nde meydana geldi.

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Gençalp'ın işyerine Z.A., elinde tüfekle geldi. Z.A., bir süre Gençalp ile tartışarak yanında getirdiği tüfekle ataş ederek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Gençalp'ı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gençalp'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sincik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis olay yerinden kaçan şüpheli Z.A'nın yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede şüpheli Z.A'nın inşaat halinde bulunan bir binada olduğu bilgisi aldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Z.A., ile kendisine yardım ettiği tespit edilen N.P., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartılan Z.A., tutuklanırken, N.P., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaynak : PHA