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İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Şube Müdürü Sinan Demir, Alidam, Ballı, Dumlu ve Kavaklı köy okullarının eğitim öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Okulların fiziki koşulları, öğrenci başarıları ve eğitimdeki ihtiyaçlar üzerine değerlendirmelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, okul idarecilerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Eğitim kurumlarının durumunu yerinde görmek ve sorunları tespit etmek amacıyla okul ziyaretlerinde bulunduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"Okul ziyaretlerimize devam ediyoruz, eğitim kurumlarının durumunu yakından gözlemlemek ve karşılaşılan sorunları tespit etmek amacımız. Bu kapsamda, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birebir görüşerek onların sorunlarını, isteklerini ve dileklerini yerinde dinlemek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA