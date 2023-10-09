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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeylerindeki terör hedeflerine yönelik etkili hava harekatlarında terör örgütlerine ait çok sayıda hedeflerin imha edildiğini, 150'den fazla teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Haberi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Güler, bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “1-3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak’ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150’den fazla terörist de etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.