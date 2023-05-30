Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreminde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü ile otomobildeki çocuk arasında ilginç anlar yaşandı.

Plakası öğrenilemeyen motosiklet üzerindeki genç hemen yanında bekleyen otomobil içerisindeki çocuk ile yanında getirdiği nohutunu tasnifleyerek ikram etti. Motosikletlinin nohutları küçük çocukla paylaşma anını ise diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Duygu dolu anların yaşandığı olayda çevredeki vatandaşlar arasında tebessüme neden oldu.



Kaynak : PHA

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