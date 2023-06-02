Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeniköy ve Çomak köylerinde 2 motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Cumhuriyet Savcılığı ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalıntı olduğu tespit edilen motosikletlerin sürücüleri E.P. ve H.M., gözaltına alındı. Çalıntı motosikletler muhafaza altına alınırken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak : PHA