Sahne aldığı mekanlarda çekildiği resimlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıp sosyal medyayı güzelliğiyle sallayan Mor Narpın, son paylaşımının altında " Şarkıları söylerken, günlük hayatımda biriktirdiğim bazı duygularıda müzik yoluyla dışarı attığımı farkediyorum.Bence çok güzel ve zararsız bir terapi yöntemi şarkı söylemek.Hem profesyonelce hemde amatörce şarkı söylemeyi herkese tavsiye ederim.Bırakın sesiniz çok güzel olmasın,konuşabildiğinize göre bir sesiniz var demektir ve söyleyin gitsin... " ifadelerini kullandı.

Mor Narpın geçtiğimiz günlerde basına " Sosyal medyama gelen olumlu mesajlar benim işime daha sıkı sarılmama sebep oluyor.Yeni şarkılar yeni projeler üzerinde çalışıyoruz.Yakında Kocaeli'de düzenlenecek Altın Eller ödül töreninde ödül alacak olmanın heyecanını yaşıyorum." açıklamasında bulunmuştu.