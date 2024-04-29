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Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

Atamalar ise 7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre başvurular 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

Bu kapsamda deprem sonrası görev yeri değişen öğretmenlerin daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda yer değiştirme başvuruları alınabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı nca, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere önceki görev yerlerine geri dönüş hakkı verilecek. ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 8 Şubat 2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmenlerin deprem sonrasında isteğe veya mazerete bağlı olarak görev illeri değiştirilmişti.

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