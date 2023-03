Yapımcılığını Prof. Dr. Erkut Altındağ’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Volkan Özgümüş ve Erkut Altındağ üstlendiği "Biaz: Kara İye’nin Laneti" adlı korku filminin çekimleri tamamlandı.

Çektikleri filmlerle uluslararası festivallerden toplam 71 ödülle dönen ikili yeni projeleri “Biaz: Kara İye’nin Laneti" filmiyle sinema sektörüne yeni bir soluk getirecek.

Üniversitede dişçilik fakültesinde okuyan dört yakın arkadaşın final sınavlarından sonra eğlenmek istemesiyle başlayan maceraları, yaptıkları kara büyü ve çağırdıkları eski Moğol prensi Biaz’in ruhuyla kâbusa döner. Buldukları eski bir kara büyü defterini kullanmasıyla musallat olan Biaz’in ruhu, dört yakın arkadaşa hayatlarının en zor ve korkutucu anlarını yaşattır.

Filmin oyuncu kadrosunda Kutay Kalabalık, Tutku Ulus, Ceren Güzin Sönmez, İbrahim Yiğit Çınar, Gökhan Toprak, Ayça Aşık ve Hakan Hüseyin Gül yer alıyor. Film içerisinde korku atmosferini seyirciye daha iyi hissettirmek için tek plan çekimlere ağırlık verildi.

“Biaz: Kara İye’nin Laneti” filmi için uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip, kostümünden mekânlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Çekimleri 4 haftada İstanbul’da gerçekleşen film için Beykent Üniversitesinin kampüsleri kullanıldı.

HER SAHNE İÇİN MAKYAJ 4 SAAT SÜRDÜ

BİAZ karakterini canlandıran Gökhan Toprak için makyaj ve saç ekibi her gün 4 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Acımasız bir Moğol Prensinin ruhunu canlandıran Gökhan Toprak, yeni nesil bir makyaj yöntemi ve özel tasarım kıyafetler ile tamamen döneme ait bir karaktere dönüştürüldü.

Bu arada filmin müziklerini ünlü Türk müzisyen Can Atilla besteledi. Türkiye'nin New Age müziğin uluslararası platformda temsilcisi olan Can Atilla, keman, piyano gibi Batı müziği çalgılarını saz, tef ya da ney gibi doğu müziği çalgıları ile beraber kullanarak film için sentez yaptı.