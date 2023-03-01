TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

EYT'ye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1630682001693917184

Teklif TBMM Genel Kurulunda 395 oyla kabul edildi. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Başvuru sürecinin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacağı bildirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yasa teklifiyle bir kademeli geçiş sunulduğu şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"1999 yılı, 8 Eylül'den önce ve sonra olmak üzere iki farklı hukuki statü getiriyor. 9 Eylül 1999'dan önce yaş şartı yok. Bununla beraber, 9 Eylül 1999'la beraber 99'dan bugüne kadar yürürlükte olan mevzuat aynı mevzuattır. 99'daki mevzuat bugüne kadar geçerli bir mevzuattır ve o mevzuatta da emekli olabilmek için üç şart aranmaktadır. Bunlardan birincisi sigortalılık süresini doldurmak, ikincisi 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında işe başlama tarihi itibariyle değişkenlik arz eden bir kademeli pirim günü sayısını doldurmak, üçüncü şart olarak da yaş şartını doldurmak. Dolayısıyla 3 şart yerine geldiğinde emekli olabilme hakkı elde edilebiliyor. Biz bu konuda AK Parti iktidarlarından önce mevcut bulunan üç şarttan yaş şartını tamamen ortadan kaldırıyoruz ve bugün itibarıyla 1999'dan itibaren şu ana değin yürürlükte olan mevzuata göre, kanunlara göre çalışma süresini, sigortalılık süresini ve tabi olduğu prim gün sayısını dolduran ve 1999'dan önce sigortalılık başlangıcını başlatabilen bütün çalışanlarımıza yaş şartı aranmaksızın emekli olma hakkı getiriyoruz. Dolayısıyla işin doğrusu, özü ve esası tam da budur. Bunun dışındaki değerlendirmeler hakikati asla ve kata ifade etmemektedir."

Bunun önemli bir reform olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Bu düzenleme, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın verdiği sözü pandemiye rağmen, enerji krizine rağmen, depreme rağmen, her şeye rağmen nasıl yerine getirdiğinin, 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar.' sözünün nasıl ete kemiğe büründüğünün tescilidir." yorumunu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ilgili uzun süredir üzerinde çalıştıkları 24 yıllık sorunun artık çözüldüğünü belirterek, "hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

https://twitter.com/vedatbilgn/status/1630683065809813505

Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.