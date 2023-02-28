Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle 3 hafta ara veren TBMM'de mesai bugün EYT ile başlıyor. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT'nin bugün Meclis'e geleceğini, yarın ise diğer partilerin de destek vermesiyle birlikte oylanıp Meclis'ten geçeceğini söyledi.

Muhalefet partilerinin de, EYT teklifine destek olacağı Meclis kulislerinde konuşuluyor.