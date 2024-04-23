Irak’ın kuzeyinde 15 PKK’lı terörist ve Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1782689257758347705