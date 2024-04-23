Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mehmet Şirik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle serviste tedavisi devam eden çocukları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Çocuklarla bir süre sohbet ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayan Başhekim Doç.Dr. Mehmet Şirik, daha sonra çocuklara boyama kitabı ve kalem hediye etti.

Hastanede zorunlu tedavilerinin devam ettiği çocukları ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayan Başhekim Doç.Dr. Mehmet Şirik, onlarla vakit geçirerek, sağlıkları hakkında bilgi aldı.

Şirik’in çocukların ziyaretinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Selim Çınar eşlik etti.

Kaynak : PHA