Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi Güncellendi

Toplantı sonrasında yayımlanan bildiride, Türkiye’nin iç ve dış güvenlik stratejilerini belirleyen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin, Türkiye’de, bölgede ve dünyada meydana gelen gelişmelerin ışığında güncellendiği vurgulandı.

"Düzenli olarak beş yılda bir, ihtiyaç hâlinde ivedilikle güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB), Türkiye’de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilenmiş ve kurulca uygun bulunmuştur."

Toplantıda Ele Alınan Konular

2024’teki Gelişmeler ve 2025 Öngörüleri

MGK toplantısında, 2024 yılında Türkiye’nin milli güvenliği açısından önem arz eden siyasi, askeri, ekonomik ve toplumsal gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca, 2025 yılında karşı karşıya kalınabilecek sorunlar ve bu çerçevede alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Terörle Mücadele

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerle yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Milli birlik ve beraberliği tehdit eden unsurlara karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Suriye ve Bölgesel Gelişmeler

Suriye’deki yeni yönetimin toprak bütünlüğünün korunmasına, siyasi birliğinin sağlanmasına ve tüm etnik, dini, mezhebi grupların haklarının güvence altına alınmasına destek verileceği açıklandı.

PKK/KCK-PYD/YPG’nin bölgedeki faaliyetlerine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği ve terör örgütlerinin tasfiye edilmesi yönünde kararlılık vurgulandı.

Gazze ve Filistin Meselesi

Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı olmasının ve bunun Filistin meselesine adil bir çözüm için başlangıç teşkil etmesinin önemine dikkat çekildi. İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerinin bölgedeki istikrar çabalarına zarar verdiği ifade edildi.

Küresel Barış ve Türkiye’nin Rolü

Türkiye’nin Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere çatışma bölgelerinde barışı tesis etmek için gösterdiği çabaların artırılacağı belirtilerek, küresel barış ve istikrara katkı sunma konusundaki kararlılık yinelendi.

Uluslararası Hukukun Korunması Vurgusu

MGK bildirisi, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte barış ve istikrarın korunmasındaki rolüne dikkat çekerek, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve insani yardımları temel alan bir dış politika izlemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Milli Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararlar, Türkiye’nin 2025 yılı ve sonrasındaki güvenlik stratejileri açısından önemli bir yol haritası oluşturuyor.

Kaynak : PHA