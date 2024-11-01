Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “Allah’ına kul olmayan davasına er olamaz” sözünü referans alarak bu yola çıktıklarını belirten Korkmaz, derneğin misyonunu ve hedeflerini açıkladı.

Bekir Korkmaz yaptığı açıklamada, “Hak ve batılı ayırt edebilen, ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına katkı sunan, mazlumların yanında olan ve nefis terbiyesini esas alan bir gençlik yetiştirmek amacıyla Adıyaman’da çalışmalarımıza başladık,” dedi. Derneğin "Önce Ahlâk ve Maneviyat" ilkesine bağlı kalarak faaliyet göstereceğini belirten Korkmaz, derneğin gençlere ve çocuklara yönelik projeler geliştirdiğini ve bu projelerin kısa süre içinde Adıyaman halkının hizmetine sunulacağını kaydetti.

Korkmaz, “Amacımız, İslam’ın evrensel değerlerine bağlı, kendine güvenen, kardeşlik duygularıyla hareket eden ve ülkenin gelişimine katkı sunan bir gençlik yetiştirmektir. Milli Gençlik Derneği olarak, bu değerler doğrultusunda Adıyaman’da gençlerimize ışık tutmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Milli Gençlik Derneği'nin, Adıyaman’daki sosyal ve kültürel çalışmalara katkı sağlaması beklenirken, derneğin düzenleyeceği eğitim programları, seminerler ve etkinliklerle gençlere destek sunması hedefleniyor.

Kaynak : PHA