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AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Birleşmiş Milletler Uluslarası Tarımsal Kalkınma Fonu'nun, (IFAD) Bingöl, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa İlerinde başlayacağı bir proje ile Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi(FNHRP) hakkında Adıyaman'da yapılacak olan çalışmaları istişare ettiklerini aktardı.

Milletvekili Özhan projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu proje kapsamında küçük ölçekli sulama alt yatırımları (Su depolama havuzları, toprak sulama kanallarının iyileştirilmesi, tarla içi damla sulama, ortak kullanıma açık köy çeşmesi ve sıvat yapımı vb.), buğday ve arpa verimini iyileştirme (Sertifikalı tohum kullanımının teşviki ve yaygınlaştırılması), hayvansal üretimin iyileştirilmesi (Suluda/kuruda yem bitkisi-fiğ, yonca, silajlık mısır vb. üretimi, hayvan barınaklarının-ahır iyileştirilmesi, arıcılığın geliştirilmesi vb.), bitkisel üretimin iyileştirilmesi (Kapalı meyve bahçesi tesisi, tarlada sebze üretimi, plastik örtü altında-sera sebze üretimi, bağ terbiyesi, çilek ve lavanta üretimi vb.), enerji tasarruflu teknolojilerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması (Güneş enerjili su ısıtma üniteleri, hane izolasyonu, yalıtım, enerji tasarruflu soba-kuzine, ortak kullanıma açık taş ekmek fırınları vb.) amaçlanmaktadır. Ayrıca ve özellikle orman vasfını yitirmiş 2-B arazilerinin durumunu ve ilimizle ilgili yapılan çalışmalar hakkında gelinen nokta hakkında ve yapılacaklar ile ilgili olarak verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak : PHA