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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, söz verilmesine rağmen yıllardır yerine getirilmeyen Çelikhan Yolu ve Kuşakkaya Göleti başta olmak üzere sulama projelerini tekrar Meclis gündemine taşıdı.

Tutdere, daha önce soru önergeleri, basın açıklamaları ve Genel Kurul konuşmalarında defalarca kez dile getirdiği Çelikhan Yolu, Kuşakkaya Göleti ve gerçekleştirilmeyen sulama projelerini tekrar TBMM gündemine taşıdı.

TBMM 2024 Genel Kurulunda söz alan Tutdere, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’ya şu soruları iletti:

Adıyaman Çelikhan yolunun ihalesini ne zaman yapacaksınız?

Adıyaman’daki sulama projelerine 2024 bütçesinden ne kadar kaynak ayıracaksınız?

6 Şubat depremlerinde en büyük sorun iletişim sorunuydu. Önümüzdeki süreçte yaşanacak bir İstanbul depremi için ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz?

"Adıyaman-Çelikhan Yolu Hakkında"

Adıyaman’ı Malatya’ya bağlayan aksta yer alan 57 kilometrelik Çelikhan Yolu, keskin virajları nedeniyle halk arasında ‘ölüm yolu’ olarak tanımlanıyor. AKP iktidarı, 21 yıl boyunca söz konusu yolun yapılacağını özellikle her seçim öncesinde beyan etmesine, Milletvekili Abdurrahman Tutdere milletvekili olduğu 2018 yılından itibaren konuyu defalarca kez Meclise taşımasına rağmen somut bir adım atılmadı.

"Kuşakkaya Göleti Ve Sulama Projeleri Hakkında"

Adıyaman Merkeze bağlı Göztepe ve Şerefli köyü dahilinde yapılması planlanan Kuşakkaya Göleti ve Sulama Projesi de Çelikhan Yolu gibi yılan hikayesine döndü. 2016 yılında projesi hazırlanan, 2017’de sözleşmesi imzalanan, 2018’de planlama raporları tamamlanan Gölet ile ilgili de somut bir adım atılmadı. Öte yandan GAP Eylem Planı kapsamındaki Bebek 1 ve Bebek 2 ile diğer sulama projeleri de söz verilmesine rağmen gerçekleştirilmedi.

Kaynak : PHA