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CHP lideri Özel, “Bakın başka yerlerde yaprak kıpırdamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi her Parti Meclisi toplantısında, 5-7 gün arayla 150 aday açıklıyor. Adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. İyi yönetiyoruz. İyi yönetmeye devam edeceğiz. 31 Mart’tan sonra bütün Türkiye’ye bundan 5 yıl önce baharı getirmiştik, budan sonra yazı getireceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104'üncü yıldönümü etkinlikleri programında bulunduğu Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel Başkan Özel, “Bakın başka yerlerde yaprak kıpırdamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi her Parti Meclisi toplantısında, 5- 7 gün arayla 150 aday açıklıyor. Adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. İyi yönetiyoruz. İyi yönetmeye devam edeceğiz. 31 Mart’tan sonra bütün Türkiye’ye bundan 5 yıl önce baharı getirmiştik, budan sonra yazı getireceğiz” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eleştirilerine yönelik soruya ise “Barışın başkentinden bütün muhalefete, muhalefetteki partilere, İYİ Parti’ye ve İYİ Parti’nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum; Biz Hacıbektaş’tan Türkiye’deki herkese barış ilan ediyoruz” yanıtını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’a ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin soruya, “Dün verilen kararı çok dikkatli okuduğumuzda şunu fark etmek gerekiyor; Anayasa Mahkemesi’nde karar 3 karşı oya karşı oyçokluğu ile alındığı halde, uygulanması için yollanıldığı mahkemeye oybirliği ile yollanıyor. Yani Anayasa Mahkemesi üyeleri diyorlar ki, ‘Karar ne olursa olsun mutlaka uygulanmalıdır.’ Buradan sonra bu kararı uygulamamak, hukuk tanımazlık, Anayasa tanımazlıktır. Bu kararı uygulamayanlar, kendi varlıklarını inkar ediyorlar. Çünkü adı ne olursa olsun. Cumhuriyet savcısı, Yargıtay üyesi, Danıştay üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi, milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı. Hepimiz yetkilerimizi Anayasa’dan alıyoruz. Anayasa’yı tanımayan, devleti tanımaz. Devleti tanımayan, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. O yüzden bugüne kadar çok eksik yapıldı ama bu karardan sonra hatada direnmek ülkeyi felakete götürür. Bu konudaki duruşumuz, görüşümüz nettir. Değişmez” dedi.

“Adaylarımızın karşısına koyacak aday bulamıyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin İstanbul ve Ankara adaylarını halen açıklamamasına ilişkin soruya da şu cevabı verdi:

“İstanbul ve Ankara adaylarımızı açıkladık. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan’ın onların karşısına bir aday çıkarıp, çıkaramayacağını, onun aday arayışını izliyor bütün Türkiye. Hepiniz biliyorsunuz, bütün Ankara konuşuyor. Birinin karşısında 15 kişiyi ölçtürdüler, birinin karşısında 12 kişiyi. Karşısına koyacak aday bulamıyorlar. Bu üzülecek durum değil. Bu bizim için övünülecek durum. Hiç üzülmesinler. Demek ki Türkiye’nin en büyük iki şehri, İstanbul ve Ankara karşısına aday çıkarılamayacak, iktidar partisinin aday bulamayacağı kadar iyi yönetiliyor. Cumhurbaşkanı da bununla gurur duysun. Şunu hatırlıyorum geçmişte, sesleniyordu bize ‘Ey Cumhuriyet Halk Partisi adayınız kim’ diye. Ben seslenmeyeceğim, ‘Ey Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da, Ankara’da adayın kim’ diye. Hiç üzülme Recep Tayyip Erdoğan övünülecek bir şey. Karşısına rakip çıkaramayacağın kadar bu şehirleri iyi yönetiyoruz. İyi yönetmeye devam edeceğiz. Sadece İstanbul ve Ankara değil elimizdeki bütün şehirleri iyi yönetiyoruz. Memnuniyet anketleri ile ölçüyoruz. Halkın gönlünde olan bizim de gönlümüzde. Önümüzdeki hafta ve devam eden haftalarda, peyderpey. Bakın başka yerlerde yaprak kıpırdamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi her Parti Meclisi toplantısında, 5- 7 gün arayla 150 aday açıklıyor. Adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. İyi yönetiyoruz. İyi yönetmeye devam edeceğiz. 31 Mart’tan sonra bütün Türkiye’ye bundan 5 yıl önce baharı getirmiştik, bundan sonra yazı getireceğiz.”

“Aydın’ın başka sebebi yok”

Genel Başkan Özel, Aydın ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının yılbaşından önce açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin soruya da “Hemen önce açıklanabilir, hemen sonra açıklanabilir. Ama sonuçta Aydın zaten açıklanacak. Biz benzer kategorideki belediyelerimizden önce Aydın’ı açıklarsak, o belediyelerde, ‘Acaba açıklanmayacak mı’ kaygısı oluşmasın diye, belediye başkanımızın da bilgisi ve rızasıyla Aydın’ı beklettik. Bir başka sebebi yok” dedi. Özel, son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik eleştirilerine, ‘üst perdeden’ yanıt vermemesi hakkında şunları söyledi:

“Sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet ile kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim; Bizim anlayışımızda muhalefet, iktidara karşı yapılır. Muhalefete, muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Barışın başkentinden bütün muhalefete, muhalefetteki partilere, İYİ Parti’ye ve İYİ Parti’nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum; Biz Hacıbektaş’tan Türkiye’deki herkese barış ilan ediyoruz.”

Kaynak : PHA