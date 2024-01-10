6 Şubat depremlerinde yıkılan Adıyaman Öğretmenevi'nin yeniden başlatılan inşaatının bir türlü tamamlanamadığını kaydeden Tutdere, "Depremden sonra başlayan kaba inşaat işi, yüklenici firma müteahhidinin depremde hayatını kaybetmesine rağmen 8 Haziran 2023 tarihinde tamamlanıp yetkililere teslim edildi. Ancak o tarihten sonra inşaatta ne bir çivi çakıldı, ne de bina tamamlandı, inşaat yılan hikayesine döndü." dedi.

Kaba inşaatı tamamlanarak teslim edilen ancak ince işçiliği ve tefrişatı noktasında hiçbir adım atılmayan Adıyaman Öğretmenevi inşaatını TBMM gündemine taşıyan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, soru önergesi verdi. Tutdere soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

1. Adıyaman Öğretmenevi projesi başladığından bu yana inşaat ihalesi alan firmalar hangileridir? İlk sözleşme ve yer teslimi ne zaman yapılmıştır? İlk sözleşmede işin tamamlanma tarihi nedir?

2. Öğretmenevi inşaatı 2023 Haziran ayından sonra neden atıl biçimde bırakılmıştır, gecikmenin kaynağı nedir?

3. Adıyaman Öğretmenevi'nin tamamlanıp hizmete açılmasına dair proje 2024 yılı Yatırım Programına alınmış mıdır? Alındı ise proje bedeli olarak belirlenen rakam ve inşaatın tamamlanma tarihi nedir? Öğretmenevi hangi tarihte hizmet vermeye başlayacaktır?

Kaynak : PHA