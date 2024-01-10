Kültür etkinlikleri kapsamında Besni Belediyesi’nin organizasyonu ile Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, belediye hizmetlerinin yanı sıra ilçede kültür ve sanat programları ile vatandaşların takdirini kazanıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Emre, “İlçemizin köklü mazisinde kültür ve sanat çok önemli yer almıştır. Geçmişten bugüne kadar sözleri güçlü olan birçok şairin yaşadığı bir kent olması hasebiyle bizlerde ilçemiz adına önem arz eden kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Hayati İnanç hocamız gibi ülkemizin değerli isimlerini ilçemizde ağırlamaktan ve hemşehrilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.

Her zaman standart belediyecilik anlayışının dışında işler yapma gayretinde olduk. Belediyemizin rutin işlerinin yanı sıra ilçemizin tarihine, kültürüne ve vatandaşlarımızın sosyal aktivitilerine katkı sunmak gayreti ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Allah’ın izni ile de bundan sonrada bu minvalde çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA