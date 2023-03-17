AFAD yetkililerini göreve çağıran Tutdere, “Bu arkamızda gördüğünüz 610 tane çadırın tamamının altından sular aktı ve çoğu da ıslak. Bu geceyi bu çocuklar bu ıslak zeminli çadırlarda geçirecekler… 9 numaralı çadır kentte ve Adıyaman’ın diğer çadır kentlerindeki sorunları artık çözün. Aradan 40 güne yakın zaman geçti. Henüz burada temel sorunlar çözülmüş değil” dedi.

"Bu geceyi bu çocuklar bu ıslak zeminli çadırlarda geçirecekler"

"Manisa Milletvekilimiz Bekir Başevirgen ile birlikte Adıyaman Merkez Kayalık Mahallesi’ndeki 9 numaralı çadır kentteyiz. Çadır kenti dolaştık. Hemşehrilerimizle bir aradayız. Çocuklar, yaşlılar burada. Afetten kendi imkânlarıyla kurtulan gençlerimiz burada. Tabi bugün yağan yoğun yağış nedeniyle çadır kentte ayrı bir mağduriyet ortaya çıkmış durumda. Bu arkamızda gördüğünüz 610 tane çadırın tamamının altından sular aktı ve çoğu da ıslak. Bu geceyi bu çocuklar bu ıslak zeminli çadırlarda geçirecekler. Burada özellikle yakacak odun sorunu vardı. Yakacak odunlar ıslandığı için sobada tutuşmaları biraz zorlaşmıştı. O sorun devam ediyor.

"Adıyaman’ın çadır kentlerindeki sorunları artık çözün"

Şu an çadır kentteki yurttaşlarımız soğuk bir geceyi karşılamaya hazırlanıyorlar. Buradaki sorunlar ısıtma, battaniye, yeme-içme ve hijyen sorunları. Lavabolar, duşlar. Hepsi vatandaşlarımız tarafından bize iletildi. Biz bu sorunların çözümü için AFAD’ı göreve davet ediyoruz. Adıyaman’daki AFAD yetkilileri, sizlere sesleniyorum. Bu çocuklar adına sizlere sesleniyorum. 9 numaralı çadır kentte ve Adıyaman’ın diğer çadır kentlerindeki sorunları artık çözün. Aradan 40 güne yakın zaman geçti. Henüz burada temel sorunlar çözülmüş değil. Bu sorunların takipçisi olacağım. Bu sorunlar çözülünceye kadar gündemde de tutmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime de geçmiş olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.



Kaynak : PHA