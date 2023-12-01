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AK Parti Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan, Av. Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve AFAD’ın çalışmaları ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaret esnasında Adıyaman ile ilgili yürütülen çalışmaları değerlendiren Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatları doğrultusunda deprem bölgesine ve Adıyaman'a ayrı bir hassasiyet sergiliyoruz. Adıyaman’daki depremzedelerimizin ve şehrimizin en kısa zamanda eski halini alması için büyük bir gayret sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan, “Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya’ya nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Başta Adıyamanımızın ihyası ve inşası için kendilerinin her zaman kapısının sonuna kadar açık olduğunu ifade ettiler. Bizler de başta AFAD’ın yürüttüğü çalışmalar olmak üzere Adıyaman ile ilgili taleplerimizi kendilerine ilettik. Milletvekillerimiz ve teşkilatımız ile birlikte koordineli bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalar karşısında Adıyamanımızı en kısa sürede eskisinden daha güzel duruma getireceğimizden vatandaşlarımızın şüphesi olmasın.” dedi.

Kaynak : PHA