“30 Ağustos, Milletimizin İradesinin En Güçlü İlanıdır”



Milletvekili Kurt mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan büyük zafer; milletimizin azim ve inancının, birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir. Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, istiklal ve hürriyet uğruna canını ortaya koyarak, bu topraklarda hiçbir gücün milletimizin iradesinden üstün olamayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.



30 Ağustos Zaferi, sadece bir askeri zafer değil; aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük aşkının, vatan sevgisinin, kararlılığının ve sarsılmaz iradesinin tarihe nakşedildiği bir dönüm noktasıdır. Bu şanlı zafer, Cumhuriyetimizin temellerini atmış, milletimize bağımsız ve özgür bir geleceğin kapılarını aralamıştır.”



“Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile Daha Güçlü Yarınlara”



Türkiye’nin bugün de aynı ruh ve inançla yoluna devam ettiğini belirten Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü, daha müreffeh ve daha adil bir geleceği inşa etme gayretindeyiz. Bugün ülkemizin dört bir yanında yükselen yatırımlar, gerçekleştirilen reformlar ve milletimizin her alanda artan gücü, 30 Ağustos ruhunun hala diri olduğunun en somut göstergesidir. Bizler de AK Parti olarak, milletimizin emanetini omuzlarımızda taşımanın bilinciyle; ülkemizi yarınlara hazırlamak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz.”



“Şehitlerimizi Rahmetle, Gazilerimizi Şükranla Anıyorum”



Milletvekili Resul Kurt, mesajında şehit ve gazilere de ayrı bir paragraf ayırdı:

“Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.



30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor; milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde nice zaferler ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum.”

Kaynak : PHA