Çelenk Sunma Töreni

Kutlamalar 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 11.00’de Valilik Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek çelenk sunma töreni ile başlayacak.



Kutlama Töreni

Çelenk sunma programının ardından saat 11.45’te Valilik Konferans Salonu’nda kutlama töreni düzenlenecek.



Vali Varol’dan Davet

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol yayımladığı davet mesajında, “Şanlı zaferin yıl dönümünde tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamalarına katılmaya davet ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

