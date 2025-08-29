“Büyük Taarruz, Milletimizin Yeniden Doğuşudur”



MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un, 30 Ağustos’ta muhteşem bir zaferle taçlanması; akabinde müstevlilerin vatan topraklarından süpürülerek 9 Eylül’de İzmir’de denize dökülmesi, Türk milletinin bağımsızlık uğruna neleri başarabileceğinin en açık göstergesidir. Bu destansı mücadele, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda milletimizin yeniden doğuşunun ve ebedi varlığının ilanıdır. Bu büyük zaferin yankıları bugünlere kadar ulaşmış, yolumuzu aydınlatan bir milli irade abidesi olmuştur.”



“Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Rahmetle Anıyorum”



Önat, mesajının devamında Büyük Taarruz’u zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlara şükranlarını sundu:

“Büyük Taarruz’u zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler, bu kahramanlık mirasını korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı asli görev biliyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”

Kaynak : PHA